Milleproroghe, Irpef agricola, si studia proroga dell'esenzione

"Siamo in fase di analisi del decreto Milleproroghe. Proprio oggi abbiamo fatto una importante riunione di maggioranza. Ci sono ovviamente tante misure e molte richieste. Il governo sta lavorando per provare a venire incontro alle richieste degli agricoltori sull'Irpef e per trovare una soluzione sostenibile". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a "Tagadà", su La7.

"Naturalmente il tema è quello di reperire le risorse necessarie. Nelle scorse settimane, nella legge di bilancio, abbiamo preso delle decisioni anche difficili, del resto è stato complesso costruire una manovra in un periodo così particolare a livello internazionale, ma avendo sempre come stella polare quella della crescita e dello sviluppo".

E' allo studio infatti un intervento dei relatori al decreto Milleproroghe sull'Irpef agricola, per prorogare l'esenzione ma non per tutti, salvaguardando soprattutto i redditi più bassi.

