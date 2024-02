Meloni, con il Giappone uniti dalla propensione all'innovazione

"Italia e Giappone: due Nazioni amiche, unite da tradizioni millenarie e dalla propensione verso l'innovazione". Lo scrive la premier Giorgia Meloni, in un tweet accompagnato da un video con le immagini della sua visita ufficiale a Tokyo, in cui ribadisce che "da quando lo scorso anno abbiamo elevato i nostri rapporti a partenariato strategico, numerosi accordi sono stati sottoscritti dai nostri governi, e il nostro interscambio commerciale è salito del 10% in un anno, superando i 15 miliardi di euro".

"Ora - aggiunge la presidente del Consiglio- sono tante le sfide che possiamo continuare a portare avanti sul piano bilaterale e anche su quello multilaterale. Il Giappone ha presieduto il G7 lo scorso anno, l'Italia lo farà quest'anno, e le sfide sono le stesse: dalla tutela del diritto internazionale fino alla gestione dell'Intelligenza artificiale. Sfide vecchie e nuove che mettono insieme due grandi culture che vogliono collaborare insieme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA