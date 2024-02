La maggioranza potrebbe modificare ancora la norma del premierato, rispetto agli emendamenti del governo presentati ieri, riguardo ai poteri del premier in caso di sfiducia, che per alcuni giuristi potrebbero essere oggetto di diverse interpretazioni.

Lo ha detto la ministra per le riforme, Maria Elisabetta Casellati, conversando con i cronisti in Senato. "Nulla è immodificabile", ha osservato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA