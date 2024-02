Barbara Berlusconi, inverosimile piano di ristrutturare San Siro

La proposta di riqualificare San Siro è "un ulteriore modo per non fare nulla". Ne è convinta Barbara Berlusconi che dieci anni fa, quando era ad del Milan, tentò la via dello stadio di proprietà e solleva dubbi sul fatto che ristrutturare lo storico impianto crei meno disagi. "Il progetto mi pare generico e inverosimile. Dagli studi approfonditi che avevamo fatto, costa meno farne uno nuovo" dice in un'intervista all'ANSA, giudicando i 300 milioni stimati "una cifra troppo bassa e non credibile: il Real Madrid spenderà molto più di un miliardo per ristrutturare il Bernabeu, con costi quasi raddoppiati rispetto alle previsioni".



