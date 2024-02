"Chiediamo che" Salis "venga riportata in Italia, c'è una decisione quadro del consiglio europeo del 2008 e 2009 che prevede che l'imputato possa scontare i domiciliari in Italia in attesa del processo. Questo chiediamo al governo di fare". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a L'Aria che Tira, su La 7.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA