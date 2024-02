Meloni, l'Italia sempre più presente nell'Indo-Pacifico

Con il Giappone c'è stato un "rilancio della collaborazione in termini politici e strategici.

Il nuovo meccanismo di consultazione su sicurezza e difesa parte da marzo, e ci saranno importanti esercitazioni militari congiunte, perché l'Italia intende avere una presenza sempre più significativa nell'Indo-Pacifico: qua arriveranno la portaerei Cavour, la Nave scuola Vespucci, e i nostri F35". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, dopo il bilaterale a Tokyo. "Accolgo con favore - ha detto il premier giapponese - che l'Italia stia aumentando la sua presenza nell'Indo-Pacifico, e che numerose navi italiane, compresa una portaerei, possano fare scalo in Giappone per partecipare a esercitazioni".



