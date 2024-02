Meloni a Kishida,non facile essere all'altezza del vostro G7

"È ottima la nostra cooperazione a livello bilaterale e multilaterale. In questo passaggio di consegne della presidenza del G7, dopo quella giapponese che ha fatto un lavoro straordinario non sarà facile essere all'altezza ma avete tracciato un solco sul quale è molto facile lavorare".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella fase iniziale del colloquio con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, aperto per pochi minuti alla stampa. Alle delegazioni in sala, è stato servito del tè verde in coppe blu decorate.

"Sono molto contenta di essere qui, è significativo - ha sottolineato la premier - che in poco più di un anno questo sia il nostro quarto incontro bilaterale da quando abbiamo deciso di elevare la nostra collaborazione al rango di partenariato strategico. È stato fatto un lavoro straordinario di cui sono molto fiera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA