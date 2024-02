"Finora ho sempre escluso la doppia funzione di presidente della Provincia e segretario della Svp e, per il momento, non ho fatto nessuna nuova considerazioni in merito". Risponde così all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher in merito all'ipotesi di succedere a Philipp Achammer alla guida della Volkspartei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA