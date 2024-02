Kabir Bedi, Meloni potrebbe essere la nuova perla di Labuan

"Oggi vivo in India, in una casa di fronte al mare, dove ora fanno 26° e si sta benissimo. Se tutti mi chiamano ancora Sandokan? Certo, lo fanno tutti e mi fa molto piacere". A parlare, in collegamento dall'India, è l'attore Kabir Bedi, che oggi è stato intervistato dalla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Sa che probabilmente si produrrà una nuova fiction dedicata a Sandokan? "Si, l'ho sentito, mi pare che l'attore che dovrebbe interpretarlo è Can Yaman". E, qualora venisse realizzata, a lei piacerebbe avrebbe un ruolo in questo nuovo Sandokan? "Come no, mi piacerebbe molto. Magari potrei fare suo padre…" In India ha raggiunto numeri altissimi l'hashtag #Melodi, che unisce il cognome della premier italiana e di quello indiano. Come mai? "Perché tra loro ci sono ottimi rapporti e gli indiani lo hanno molto apprezzato". Non a caso sotto i post di Giorgia Meloni è pieno di commenti di utenti indiani…" Si, me ne sono accorto". A lei piace Giorgia Meloni? "Di solito non parlo di politica ma sono felice per lei, è stata eletta democraticamente". Lei ha qualcosa della 'Perla di Labuan', la giovane amata da Sandokan nei romanzi di Salgari? "Per me c'è solo una 'Perla di Labuan', Marianna - ha scherzato Kabir Bedi a Un Giorno da Pecora - ma la Meloni potrebbe essere una 'Perla di Labuan' per tanti altri…"



