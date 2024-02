Un ritorno alle urne in caso di sfiducia del premier eletto e per quello di riserva - che subentra solo in casi eccezionali come "nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza"- invece solo una chance di dare vita a un nuovo esecutivo. Sono le principali novità della norma anti ribaltone contenuta nel ddl premierato e su cui, secondo quanto si apprende, il centrodestra avrebbe raggiunto un accordo.



