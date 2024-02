Sgarbi: 'Le dimissioni solo annunciate, la mia agonia sarà lunga'

"Non sono ancora un ex sottosegretario. Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga": così il sottosegretario dimissionario Vittorio Sgarbi all'emittente di Frosinone Teleuniverso a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

Sgarbi è anche sindaco di Arpino (Frosinone) dove l'opposizione chiede che le vicissitudini del sottosegretario siano oggetto di un confronto in Consiglio comunale. A Sgarbi si rimprovera di essere poco presente in città.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA