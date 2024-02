Nella basilica di San Valentino la promessa di 40 coppie

Quaranta coppie provenienti dalla Svizzera, da varie città dell'Umbria, da Roma, da Ravenna, dalla Calabria, alcune insieme ai figli neonati, sono state protagoniste della tradizionale festa della promessa dei fidanzati celebrata a Terni nella basilica di San Valentino, patrono della città e degli innamorati. Per loro il sì è previsto entro l'anno.

"La promessa che vi scambiate davanti a san Valentino, non sono delle parole e neanche dei sentimenti che oggi vi sentite di condividere, lo sapete molto bene, ma è la vita stessa che intendete fondare l'uno sull'altra e viceversa" è stato l'augurio che il vescovo Francesco Antonio Soddu ha rivolto alle coppie. "La promessa che fate in chiesa - ha aggiunto - e al cospetto di san Valentino, il quale, come successore degli apostoli, ci ricorda che, nella misura in cui si annuncia e testimonia il Vangelo, allora la vita ha un senso: il senso pieno, in quanto fondata sul Dio della vita e della realizzazione delle promesse. Non abbiate mai a noia questo grande insegnamento, esso è il segreto lieve e forte della vita stessa. È il segreto lieve e forte dell'amore".

Le coppie - si legge in una nota della diocesi - hanno quindi pronunciato coralmente la promessa d'amore davanti all'urna di san Valentino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA