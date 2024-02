Serracchiani, 'Il pacchetto sicurezza mai arrivato alle Camere'

Sul pacchetto sicurezza del governo approvato "in pompa magna" il 16 novembre "è giallo". A sostenerlo è la deputata del Pd Debora Serracchiani. "Da novembre si sono perse le tracce di questo provvedimento - avverte - la settimana scorsa è stato annunciato alla Camera, ma non è stato ancora assegnato in Commissione. Abbiamo chiesto il testo ma ci hanno detto che non ce ne sono di disponibili. Che fine ha fatto?".

"In più - ricorda - in quel ddl ci dovrebbe essere la norma che modifica l'art.146 del codice penale, già del Codice Rocco, che prevede il differimento della pena per donne incinte o madri con figli di meno di 1 anno che loro invece vogliono vedere in carcere".

"Il ministro Nordio dica se è vera la notizia che un bambino di un mese sia in carcere con la mamma. Mi auguro davvero non sia così. Diversamente chiedo al ministro di intervenire immediatamente perché la mamma e il bambino escano dal carcere". A dichiararlo è la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani che sottolinea come questa condizione sarebbe determinata dalle "illiberali e indegne norme del cosiddetto pacchetto sicurezza, volute dal ministro e dalla presidente del Consiglio, che tuttavia non sono ancora in vigore. Se il ministro Nordio conferma la notizia, spieghi anche come sia potuto accadere", conclude la deputata Dem.

