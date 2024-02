Schlein (Pd), dopo le minacce, governo convochi Tavares

"Il Governo non può tacere di fronte alle minacce dell'Ad di Stellantis sul futuro di Mirafiori e Pomigliano, convochi subito Tavares in Italia ad assumersi delle responsabilità e impegni chiari". Lo scrive in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. "Gli incentivi siano condizionati in modo vincolante alla tutela dei posti di lavoro e alla riduzione delle emissioni. Perché non si tratta di favori. Si tratta di avere un piano industriale per l'Italia e per il futuro dell'automotive, settore strategico di questo Paese. Si studi concretamente la strada della partecipazione pubblica per incidere sulla strategia aziendale. Il governo si impegni a far arrivare anche altri produttori in Italia. Noi ci siamo per lavorare insieme a soluzioni concrete, perché ne va dell'interesse e della dignità del Paese".



