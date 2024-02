Schlein, l'Ue promuova una missione Onu a Gaza

"Una forte iniziativa diplomatica dell'Italia e dell'Europa per un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas, la protezione dei civili, la fornitura e l'accesso illimitato agli aiuti e delle cure di cui la popolazione palestinese ha disperatamente bisogno. Questo è quello che chiediamo con la mozione che abbiamo depositato in Parlamento sul conflitto in Medio Oriente". Lo scrive sui social la segretaria Pd Elly Schlein. "L'Europa promuova una conferenza internazionale di Pace e una missione ONU a Gaza che, coinvolgendo i paesi arabi, ponga fine al conflitto e rilanci la soluzione dei 'due popoli, due Stati', con il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel rispetto del diritto alla sicurezza di Israele. Diciamo no al terrorismo di Hamas, no all'estremismo, no alla guerra, no alla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Diciamo sì a un'Europa attrice di pace nel mondo, sì a 'due popoli, due Stati' per la pace in Medio Oriente", conclude.



