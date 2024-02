Renzi, il governo aumenta l'Irpef agli agricoltori, è Lollotax

"Gli agricoltori europei contestano Bruxelles. E allora il governo italiano prova a cavalcare questa protesta. Poi qualcuno all'improvviso fa notare che nel 2024 la Meloni e Lollobrigida hanno aumentato le tasse agli agricoltori: 248 milioni solo per l'Irpef. È la LOLLOTAX.

E dunque crollano le bugie, perché il problema non sono solo le norme europee: il problema è Fratelli d'Italia. Anzi. Il problema sono i Cognati d'Italia". Così Matteo Renzi su X.

"Quando stanno sui social difendono gli agricoltori, quando entrano in ufficio aumentano le tasse agli agricoltori. Io e Maurizio Martina abbiamo tagliato l'Irpef agli agricoltori nel 2016, Meloni e Lollobrigida l'hanno rimessa nel 2024. Noi siamo politici, loro sono influencer. Qualcuno può smentirmi?", conclude.



