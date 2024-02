++ Giorgetti, 'non siamo contro l'Europa, ma cambi approccio ++

"Se l'Europa si dà delle nuove regole di bilancio lo deve fare su tutti i settori". Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sottolineando che "non riesco a concludere la vendita di Ita a Lufthansa perché ce l'hanno bloccata, ma ci sono regole sull'acciaio e sull'agricoltura". "Non significa essere contro l'Europa - sottolinea - che deve capite che il nuovo mondo del 2024 non è più quello del 1985". "Oggi - incalza - c'è un dibattito su dove produrre le auto Stellantis. Il problema è che se non cambiamo approccio, tra 10 anni ci saranno soltanto auto cinesi e indiane elettriche".

"In Europa - spiega il ministro dell'Economia - nel 2023 la crescita media è stata dello 0,5%, a noi è andata un pochino meglio allo 0,7%, ma questo vuol dire che la vecchia Europa è ferma". A suo avviso "bisogna determinare le dinamiche che riattivino questa crescita, e l'Europa sarà capace di farlo? Non lo so". "Il nuovo patto di stabilità forse non interpreta le regole fiscali per promuovere la crescita, sono attente al debito e noi lo sappiamo bene, ma così si arrabbiano le imprese per i tassi d'interesse elevati, le famiglie per i mutui e anch'io perché pago tassi più alti sul debito pubblico". "Questa è la realtà dell'Europa - conclude il ministro Giorgetti - e forse sarebbe il caso di darci una nuova filosofia o visione a tutto quello che sta succedendo".



Giorgetti: 'Quasi pentito di aver promosso le Olimpiadi invernali, mancano solo 2 anni'

Il ministro dell'Economia Giancarlo Girgetti è quasi pentito di aver lavorato per ottenere le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo afferma nel corso di un'assemblea alla Camera di Commercio di Sondrio. "Le Olimpiadi non arrivano ogni due anni, arrivano nel 2026 e poi non arriveranno più - spiega - e incomincio a essere pentito di averlo fatto (promuovere l'evento, ndr), perché ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni". Da qui la proposta di "mettere un bel tabellone elettronico all'ingresso in Valtellina che indica quanti giorni mancano per renderci conto del senso di urgenza necessario".

"Non voglio dare colpe a nessuno - afferma Giancarlo Giorgetti a Sondrio - ma guardo quello che abbiamo fatto e quello non abbiamo fatto, mancano due anni alle Olimpiadi, il conto dei giorni che passano continua a ridursi, il tempo si accorcia terribilmente e diventa quasi impossibile da rispettare il calendario". "E allora - prosegue - se ho le condizioni, c'è una banca, l'evento e le istituzioni, vediamo come fare per non perdere quest'occasione storica e suonare l'ultima sveglia per non perdere questa grande opportunità".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA