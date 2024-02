Ferdinandi candidata sindaca Perugia per il centrosinistra

E' Vittoria Ferdinandi la candidata sindaca di Perugia per il centrosinistra e civici. Lo ha annunciato lei stessa incontrando i giornalisti al termine della riunione del tavolo della coalizione "Un patto avanti" che riunisce Pd, M5s, Avs, Psi, Civici umbri, Demos e la costituenda "Formazione civica per la sanità pubblica" che le hanno formalmente chiesto di candidarsi. Lei ha quindi accettato.

Ferdinandi è impegnata nel mondo del sociale ed è direttrice del ristorante- centro polifunzionale "Numero zero" che impiega un gruppo di ragazzi e ragazze che soffrono di disturbi mentali.

E' Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.





