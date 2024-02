Fazzolari, già in campo strumenti per rafforzare l'automotive

"Il governo fin dal suo insediamento sta lavorando per rafforzare tutto il comparto dell'automotive a partire dall'importante filiera che lavora anche per Stellantis, ma non solo, e cercare di invertire il trend di riduzione della produzione in Italia". Lo afferma il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari interpellato a proposito di Stellantis, sottolineando che "i provvedimenti già messi in campo a nostro avviso vanno in questa direzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA