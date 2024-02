Sospendere per altri 6 mesi, da giugno a dicembre 2024, le sanzioni per quanti, tra gennaio e giugno 2022, non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale per il Covid. Lo prevede un emendamento della Lega a prima firma Alberto Bagnai. L'emendamento risulta inserito nel fascicolo dei segnalati.



