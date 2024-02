Bilaterale Meloni-Kishida, sul tavolo IA, Indo-Pacifico e G7

Dalla cooperazione bilaterale in ambito politico, economico-commerciale, culturale e di sicurezza, alle crisi internazionali: un ampio ventaglio di temi sarà affrontato dalla premier Giorgia Meloni nel bilaterale con il primo ministro del Giappone Fumio Kishida, in programma lunedì (alle 10.30 italiane) nell'ambito della visita ufficiale di tre giorni (da domenica a martedì) della presidente del Consiglio a Tokyo.

Sarà una sorta di passaggio di consegne in chiave G7, fra il Giappone che lo ha guidato nel 2023 e l'Italia che da gennaio ne ha in carico la presidenza. L'incontro permetterà di condividere le priorità della presidenza italiana e assicurare continuità sui principali temi in agenda di quella giapponese. Roma, spiegano fonti italiane, intende dare seguito al processo di Hiroshima sull'intelligenza artificiale generativa, approfondendo la questione dei principi guida e del codice di condotta per le imprese che sviluppano questa tecnologia. Altra priorità condivisa, sottolineano le stesse fonti, è la stabilità nell'Indo-Pacifico, fra i temi dell'agenda internazionale che verranno affrontati in una cena di lavoro, assieme alle crisi a Gaza e nel Mar Rosso, alla guerra in Ucraina e alla situazione in Afghanistan. Lunedì, prima del bilaterale, Meloni incontrerà i vertici di alcune fra le più importanti aziende giapponesi, con l'obiettivo di promuovere collaborazioni industriali e attrarre investimenti in Italia.



