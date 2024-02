Premierato, Casellati: 'C'è bozza di accordo, va ai leader'

"C'è la bozza di un accordo che ora sottoporremo ai leader. Oggi abbiamo compiuto un passo avanti", ha detto la ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati al termine dell'incontro sul premierato con i capigruppo del Senato della maggioranza e con il relatore Alberto Balboni. "Nella Costituzione contano tutte le parole. Sono stati messi a punto solo accorgimenti tecnici per non dar luogo a interpretazioni. Certo, il diritto è un elastico e lo si può tirare da una parte o dall'altra, ma vogliamo un testo più chiaro possibile".

"Abbiamo raggiunto un accordo all'unanimità tra le forze della maggioranza - ha detto il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato e relatore al premierato al termine della riunione dei capigruppo di maggioranza su questa riforma -. La nostra proposta sarà ora sottoposta ai leader e, quando approvata, sarà depositata come emendamenti". Gli emendamenti "a occhio e croce saranno 4 o 5, ha spiegato Balboni". "Noi abbiamo finito il lavoro che ci era stato assegnato, i testi sono pronti, ma vogliamo siano esaminati dai leader, visto che è un ddl importantissimo".

"L'ultima parola spetta a Meloni", ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani. "I leader la valideranno se sono d'accordo" ha spiegato Ciriani che non è voluto entrare sui contenuti dell'intesa. E se i leader non saranno d'accordo? Hanno chiesto i giornalisti: "l'ultima parola spetta a Meloni, ha replicato Ciriani.

