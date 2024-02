LMP Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare eletto col M5S e Federica Onori, deputata proveniente dallo stesso Movimento, passano ad Azione. Lo ha annunciato il leader di Azione Carlo Calenda durante una conferenza stampa alla Camera: "Vengono in Azione e lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un asse di sostegno all'Ucraina. Oltre a questo ci unisce l'europeismo. Per noi è un onore accoglierli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA