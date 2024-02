M5s, Calenda accoglie fiero due "scappati di casa"

"Buona fortuna a Carlo Calenda, il quale, dopo aver ripetuto all'infinito che il M5S è "un branco di scappati di casa" che "vanno cancellati dalla politica", oggi accoglie fiero i due ex M5S Castaldo e Onori, sottolineandone i "curricula di grandissima qualità". Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza". Lo si legge in una nota dei 5 Stelle con cui augurano "buona fortuna anche a Castaldo, che dopo infiniti e sofferti tormenti, ha finalmente trovato con Calenda un approdo utile per una sua ricandidatura immediata alle prossime elezioni europee: d'ora in poi avrà una casa, una lista che gli consentirà il terzo mandato, ma anche il quarto, il quinto...".

Buona fortuna, infine, "sia a Castaldo che a Onori - concludono i 5 stelle - per le battaglie che da domani combatteranno insieme a Calenda: per i tagli Rdc, per l'invio di armi a oltranza, per il ritorno alla prescrizione, per la legge bavaglio e le tante norme sulla impunità".



