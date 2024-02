Lega, tutelare Salis come tutti italiani in carcere all'estero

"Bene sta facendo il governo per tutelare la dignità di Ilaria Salis, che va salvaguardata esattamente come tutti gli altri 2mila italiani incarcerati all'estero, molti dei quali da molti anni, alcuni con sentenze particolarmente controverse come quella di Chico Forti e senza essere stati bloccati perché in possesso di manganello e in compagnia di estremisti.

Rassicuriamo Elly Schlein: la Lega è attenta alla dignità umana.

È però sorprendente che la sinistra si accorga dei detenuti italiani all'estero solo quando tocca a qualche compagno. La Lega e Matteo Salvini non prendono lezioni sui diritti, confidiamo che possa dire lo stesso la famiglia politica accusata di aver chiuso gli occhi sulle violazioni in Qatar in cambio di denaro". Così una nota della Lega.



