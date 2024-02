La Russa, le catene a Ilaria Salis una sbagliata esibizione

Le catene messe a Ilaria Salis in Ungheria "sono esagerate come in America, ma il vero motivo per cui ci siamo preoccupati è l'esibizione e la mancanza di rispetto della sua dignità". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa durante un convegno sui social in corso al Senato.

"Io ho detto che in quella situazione che abbiamo visto di sbagliato c'è l'esibizione. La legge impone di tenere conto della dignità di tutti i detenuti e se non è necessario non servono manette o se il detenuto è singolo, dipende dalle circostanze. Infatti spesso per le donne non vengono usate, magari le femministe si arrabbieranno ma è un atto di valutazione".



