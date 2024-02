"In Parlamento ci sono sempre stato, siete voi che non mi avete visto...". Emanuele Pozzolo, parlamentare piemontese di Fdi si presenta alla Camera a sorpresa. Il deputato finito sotto indagine per uno sparo durante una festa di Capodanno e sospeso dal gruppo di Fdi annuncia di voler tornare a Montecitorio: La vedremo anche la prossima settimana? Gli viene chiesto: "Certo che sì, sono un parlamentare e questo è il mio lavoro".



