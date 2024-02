Conte, governo tratti l'ingresso dello Stato in Stellantis

"La produzione automobilistica è da sempre un asset strategico della nostra industria. Se è vero, come ha detto più volte Giorgia Meloni, che l'automotive in Italia va rilanciato e che bisogna darsi l'obiettivo di un milione di auto prodotte all'anno nel paese, il governo faccia sì che quelle del ministro Urso non siano solo chiacchiere e tratti l'ingresso dello Stato in Stellantis. A maggior ragione considerando la consolidata partecipazione dello Stato francese". Così il leader M5S Giuseppe Conte su X.

"Il rischio, altrimenti, è quello di rimanere perennemente sotto ricatto di chi chiede incentivi e soldi pubblici minacciando di tagliare posti di lavoro e siti produttivi se non li ottiene. Dopo aver iniziato la svendita della rete Tim, di Ita, di Poste e FS, dimostri per una volta un briciolo di amor patrio", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA