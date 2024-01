Salvini,non voterei von der Leyen per la guida della Commissione

"Io personalmente no". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo ai giornalsiti che gli chiedevano se voterebbe un secondo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea.

"Siamo noi ad avere problemi con chi ha mal gestito questa Europa insieme ai socialisti per troppi anni", ha sottolineato Salvini parlando delle possibili alleanze in Ue. "Siccome noi guardiamo oltre, potrei anche superare questi evidenti problemi perché l'Europa l'hanno disastrata coloro che la stanno governando. Quindi semmai saremmo noi ad avere un problema a sederci di fianco a chi ha devastato il sistema produttivo Ue".





