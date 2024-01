"Da sempre difendo l'identità: questa è l'ossatura dell'Italia, i mille campanili, le tante specificità sono la nostra forza in un mondo in cui si tende all'omologazione: dobbiamo rafforzare la nostra identità". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 con il presidente della Valle d'Aosta, Renzo Testolin.



