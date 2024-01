Oggi affronteremo la situazione in Ucraina per prima cosa ma anche il Mar Rosso. Mi auguro che finalmente l'Europa possa prendere una posizione più concreta e meno burocratica, perché i tempi che viviamo richiedono velocità e pragmatismo, non possiamo permetterci di affrontare i problemi come abbiamo fatto sinora". Lo ha detto il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto arrivando all'informale Difesa a Bruxelles.



