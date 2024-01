Calenda al sit-in dei fuorisede, sul voto situazione scandalosa

"La situazione del voto agli studenti fuorisede è scandalosa". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda che è andato a salutare i rappresentanti delle associazioni che chiedono il voto per i fuorisede e stanno manifestando con una staffetta a San Luigi dei Francesi con cartelli che ricordano che se il provvedimento non sarà approvato entro una quindicina di giorni è probabile che non si arrivi a consentire il loro voto per le europee. "Si tratta - ha osservato Calenda - di una questione che riguarda 4 milioni e mezzo di persone, bisogna intervenire con urgenza e ci sono due vie: o si ripagano le spese a chi viene a votare, il che costerebbe 17 milioni, oppure si consente il voto" non nel luogo di residenza, e su questo "vediamo ma i tempi per le europee non so se ci sono". "Facciamo decreti su qualsiasi cosa. Stiamo parlando - ha concluso - di ragazzi che devono fare l'Europa è una roba indegna per un Paese civile. Nessuno sa chi se ne avvantaggerebbe ma sono giovani europei" che vanno messi in condizioni di esprimersi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA