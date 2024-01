Regionali, Schlein: intese con M5s? The sooner the better. Conte: lavoriamo senza pregiudizi

"The sooner the better". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della presentazione del libro di Roberto Speranza a palazzo Montecitorio, rispondendo a Lucia Annunziata che chiedeva quando potessero arrivare le intese sulle Regionali.

Immediata la risposta del leader M5s Giuseppe Conte: "Ci stiamo lavorando e speriamo di trovarci in progetti condivisi per essere credibili. Non c'è in nessun contesto un atteggiamento pregiudiziale. In alcuni territori le nostre comunità sono in opposizione, ma da parte nostra, non c'è nessun atteggiamento pregiudiziale ma ostacoli da rimuovere".

"Mi auguro - ha detto la segretaria del Pd - che da quell'esperienza non traiamo solo lezioni per fare opposizioni sulla sanità pubblica. Ma traiamo cose che possiamo fare insieme come opposizioni su scuola, sanità e diritto alla casa. E mi auguro che sia un seme che ci insegna che non è vero che l'alternativa non c'è. Se non c'è, è nostro dovere lavorare giorno per giorno sui temi per costruirla".

"Ci sono delle ferite da ricucire - ha aggiunto. Non faccio che incontrare persone che mi dicono "lavorate per costruire le alternative". Abbiamo visto quanto il centrodestra è diviso, ma in ultima istanza confidano che anche dove si spaccano riescono a ricompattarsi. Dobbiamo costruire pazientemente con metodo e sui temi delle convergenze. Differenze ci sono perché non siamo nello stesso partito, e non sarebbe nemmeno auspicabile. Speriamo di fare iniziative congiunte anche con altri partiti. Noi ci stiamo a un metodo che ci veda lavorare sul merito per costruire convergenze".

