Opposizioni al governo, far tornare in Italia Ilaria Salis

"Ilaria Salis deve tornare subito in Italia". E' questo l'appello che tutte le opposizioni rivolgono al governo nell'Aula della Camera. I primi a chiederlo sono stati il M5S, con il capogruppo Francesco Silvestri e il Pd con Giuseppe Provenzano. Ma subito dopo sono intervenuti il leader di Alleanza Verde Angelo Bonelli, Elenza Bonetti di Azione, Maria Chiara Gadda di Italia Viva, Benedetto Della Vedova di +Europa. A questa giovane donna italiana "sono stati negati i diritti alla dignità e alla difesa", hanno detto. "E' stata portata in Tribunale in catene come nel Medioevo e questo è inaccettabile", ha gridato Bonelli. "Orban non può continuare a non rispettare lo stato di diritto" e aggiunge: "Vorrei ricordare che oer anni Meloni e Salvini lo hanno definito un esempio, un modello da seguire". "Ora gli telefonino - è la richiesta di Gadda - e la riportino subito in Italia".



