Mit: via libera al decreto Olimpiadi. Punti cardine efficienza ed economicità

Efficienza ed economicità. Sono i punti cardine del dl Olimpiadi, approvato oggi in Cdm. Così una nota del Mit. Il provvedimento, illustrato da Matteo Salvini, "individua ANAS" come soggetto attuatore di 5 interventi (relativi a infrastrutture stradali) per velocizzare alcuni interventi strategici connessi ai giochi; modifica la governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., affidandole competenze ampliate e puntuali per consentire maggiori capacità decisionali e operative; razionalizza e aggiorna l'impianto commissariale delle opere per l'esecuzione in tempi rapidi e coerenti con l'impegno internazionale.



Bozza, Anas subentra per finire parte opere Milano-Cortina

L'Anas che subentra per completare parte delle opere (in particolare in Lombardia) con l'ad che assumerà il ruolo di commissario per la tratta Giussano-Civate, altre opere (come le varianti di Cortina e Longarone) di cui sarà commissario l'ad di Simco, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A dopo la revisione della governance. Sono alcune misure contenute nella bozza del decreto legge sulle Olimpiadi invernali 2026. Il testo, ancora non definitivo, dà 15 giorni per adeguare gli organi societari e 30 per aggiornare la convenzione quadro con Anas.

