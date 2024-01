"Spiace per il trattamento riservato a Ilaria Salis e ci auguriamo sappia dimostrare la propria innocenza. Però ogni Paese punisce come vuole e non compete a me giudicare quello che si fa in altri paesi". Così in una nota il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.



