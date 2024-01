Casellati,su premierato nodi non complessi ma vanno scritti bene

"Il confronto sulla Costituzione non è certo una cosa che si può liquidare in mezzora" ma "non ci sono nodi complessi, i nodi sono stati già evidenziati, si tratta adesso di poterli scrivere tutti assieme. Un conto è elaborare un concetto e un conto è metterlo a terra. Quando si scrive sulla Costituzione bisogna farlo in maniera tecnicamente ineccepibile". Così la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, uscendo dalla riunione di maggioranza sul premierato che riprenderà più tardi e che, secondo la ministra, dovrebbe andare avanti anche domani.

Casellati - che ha firmato il testo del disegno di legge costituzionale, ora al vaglio della commissione Affari costituzionali del Senato - ha confermato di aver proposto correttivi al testo, ma sul confronto aperto nel centrodestra ha garantito: "Ora si tratta sulla scrittura, ma sostanzialmente siamo d'accordo" aggiungendo che "talvolta uno preferisce una formulazione piuttosto che un'altra. C'è un'attenzione a un testo che già è stato visto in radiografia, bisogna che questa radiografia corrisponda esattamente alla volontà di tutti".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA