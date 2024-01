Youtrend: il Pd (19,2%) si allontana da Fdi (28,4%)

Se si votasse oggi Fratelli d’Italia sarebbe ancora più saldamente il primo partito con il 28,4% dei consensi, secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24. Il partito di Giorgia Meloni, in discesa dello 0,1% rispetto all’ultima rilevazione pubblicata il 19 dicembre 2023, avrebbe un vantaggio di 9,2 punti sul Pd, che si ferma al 19,2%, registrando un -0,4% rispetto a dicembre.

Dietro ai primi due partiti torna a crescere timidamente il Movimento 5 Stelle (13,6%, +0,2) e c’è un riavvicinamento fra i due principali alleati di Fratelli d’Italia, ovvero Lega (9,3%, -0,7) e Forza Italia (6,5%, +0,6). Dietro di loro Alleanza Verdi/Sinistra ha raggiunto il 4,3% (+0,3) e sarebbe dunque il sesto partito sopra la soglia di sbarramento prevista per le Elezioni Europee. Sono invece sotto la soglia Azione (3,7%, -0,3), Italia Viva (2,9%, stabile), +Europa (2,6%, +0,4) e tutti gli altri.

Stabili i giudizi sul governo: ha un’opinione negativa sull’operato dell’esecutivo il 54% degli italiani, mentre il 38% esprime un giudizio positivo. Per quanto concerne la fiducia nei leader di partito, Giuseppe Conte (39%, +2%) stacca Giorgia Meloni (35%, -2%). In leggera salita Elly Schlein (27%, +1%), mentre perdono un punto percentuale sia Antonio Tajani (25%) che Matteo Salvini (23%).

Sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 25 e il 26 gennaio 2024 su un campione di 803 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagata per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

