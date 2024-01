Meloni: "All'Africa un posto d'onore nell'agenda del G7 italiano"

L'Italia fa una "scelta di politica estera precisa, che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del G7", ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in Senato. L'Italia, ha aggiunto, si prende "l'impegno a dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri continenti sia interconnesso".

Il Piano Mattei, ha spiegato Meloni, "può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo".

"Siamo accomunati dalla volontà di comprendere. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell'altro", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo saluto istituzionale al vertice Italia-Africa a Palazzo Madama, "luogo della rappresentanza, del confronto, del dialogo, della democrazia e della storia della nostra nazione".

Un grande centro di formazione professionale sull'energia rinnovabile in Marocco, progetti sull'istruzione in Tunisia, altri per l'accessibilità alla sanità in Costa d'Avorio: sono "alcuni dei progetti pilota" del Piano Mattei annunciati dalla premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al vertice Italia-Africa in corso nell'aula del Senato. "La condivisione è uno dei principi cardine del Piano Mattei i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso", ha spiegato Meloni, indicando progetti anche in Algeria, Mozambico, Egitto, Repubblica del Congo, Etiopia e Kenya.

Kelany: "Porre le basi per il diritto a non emigrare"

"La conferenza Italia Africa di Roma è un enorme successo diplomatico del presidente Meloni. Il progetto di cooperazione non predatoria e paritaria con i Paesi africani prende forma, traducendo il Piano Mattei per l'Africa in azioni concrete che daranno il via ad un nuovo paradigma: centralità del Mediterraneo nello scacchiere geopolitico, opportunità di crescita reciproca e nuovi orizzonti di stabilità. Questo processo è stato innescato da Giorgia Meloni e l'auspicio è che diventi un progetto europeo. Iniziamo a porre basi solide per garantire agli africani il sacrosanto diritto a non emigrare ed a poter godere delle enormi ricchezze di cui l'Africa è detentrice e che sono purtroppo mira di quella parte del mondo che intende continuare a sfruttare". Lo dichiara la deputata Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia.

