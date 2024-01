Fondazione Guido Carli, il 23 febbraio lectio magistralis di Claudia Gerini

«Dopo la donazione a Caivano di cento libri appartenuti a Carli, a cui sarà intitolata la biblioteca della città, la Fondazione continua l'impegno concreto sulle grandi questioni sociali del nostro tempo. L'aumento del disagio mentale, soprattutto tra i più giovani, è tra queste. Memori della lezione di Carli, che fu governatore della Banca d'Italia e ministro del Tesoro, per me il nonno che mi ha educato al valore del rispetto e della fiducia nelle nuove generazioni, non possiamo però abbandonarci alla rassegnazione. Ringrazio dunque Claudia Gerini per aver accolto il nostro invito a tenere la lectio magistralis.

Con il film "Tapirulàn", che ha diretto e interpretato, e con il continuo sostegno a progetti che indagano sul disagio emotivo e mentale, ha acceso un faro su questa tematica, e consegnato a tutti noi un messaggio importante: la salvezza è possibile, se si riesce a trasformare le proprie fragilità in forza e a contrastare le relazioni disfunzionali e la dittatura dell'apparenza, che ci vuole perfetti e performanti". Lo dichiara Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, presentando la lectio magistralis che Claudia Gerini terrà il 23 febbraio dal titolo "Imperfetti e felici. Il coraggio della fragilità contro la dittatura dell'apparenza". Alla Fondazione Guido Carli, in occasione della lectio dell'attrice e regista, interverrà il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e la deputata di Maria Elena Boschi, vicepresidente della Commissione Vigilanza Rai, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo di vertice interforze e commissario straordinario alla ricostruzione nelle aree colpite dall'alluvione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA