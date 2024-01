Calenda: "Sentito Schlein, serve una riforma condivisa sulla Rai"

"Ho sentito Schlein e c'è l'intenzione di presentare, spero congiuntamente, una proposta di riforma della governance della Rai" che prevede una fondazione "indipendente nominata dalla presidenza della Repubblica" con la "soppressione della commissione di vigilanza Rai", ha detto il leader di Azione Carlo Calenda. "Ho suggerito a Schlein di concentrarci su questo. Siamo pagati per fare proposte, i sit-in li facevo a 14-15 anni" e "io spero non si faccia".

"Il dibattito che si è scatenato sulla Rai sembra portarci indietro di almeno vent'anni. È un eterno déjà vu", scrive la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia (M5s). Che, in un lungo post su Fb, annuncia che il M5s non parteciperà al sit-in indetto dal PD il prossimo 7 febbraio: "Ogni forza politica agisce come ritiene più opportuno ma qui il problema è strutturale e va affrontato in sede di riforma". A suo avviso, inoltre, "pensare di strutturare una proposta di riforma coinvolgendo esclusivamente le forze politiche di opposizione ci porterebbe ad un nuovo vicolo cieco. Sarebbe fare i conti senza l'oste".

"Sulla Rai Giuseppe Conte ha mostrato il suo volto di stampella al Governo. Conte sostiene apertamente la Rai meloniana perché i Cinque Stelle hanno avuto tutto quello che volevano, dalla Commissione di Vigilanza fino alla salvaguardia delle trasmissioni che interessano a loro", scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA