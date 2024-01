Meloni, l'impresa di Sinner ci rende orgogliosi

"Jannik Sinner scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta, l'Italia conquista lo slam australiano. Un'impresa memorabile degna di un vero campione". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando la foto del tennista vincitore degli Australian Open, celebrato a più voci dal mondo della politica.

Dell'azzurro, il presidente del Senato Ignazio La Russa sottolinea "tecnica, coraggio, tenacia e cuore: che orgoglio per noi italiani vederlo alzare il trofeo!". "Solo i grandi campioni non si perdono mai d'animo lottando fino alla fine.

Congratulazioni!", commenta sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Di "rimonta epica" parla il leader del M5s Giuseppe Conte, notando che Sinner "non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni: oggi è il più bell'esempio per la nostra Italia!". "Emozione purissima!", il commento di Matteo Renzi: "Oggi questo ragazzo ha scritto la storia del tennis italiano. E il bello di questo sport è che anche quando tutti pensano che sia finita, no, a tennis non è mai finita. Quindici su quindici, crederci sempre, non mollare mai - aggiunge il leader di Iv -. Il primo Slam per lui, il primo di una lunga serie. Grazie Jannik Sinner, viva lo sport, viva l'Italia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA