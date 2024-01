Lollobrigida, sinistre cresciute a champagne, lontane dal letame

"Le sinistre e alcuni giornalisti cresciuti a champagne ci deridono perché non perdiamo occasione per promuovere i nostri prodotti e ringraziare i nostri agricoltori, pescatori, artigiani e imprenditori. Del resto, nei loro salotti e nelle loro redazioni l'odore di letame non arriva" ma "ripareremo noi i danni che hanno creato, con umiltà e pazienza, e ogni sorriso che incontreremo nelle piazze, nelle fabbriche e nei campi, ci ripagherà per aver sopportato tutte le parole e i fiumi d'inchiostro intrisi di livore di questi poveri, miopi 'benpensanti'".

Lo scrive su Facebook il ministro dell' Agricoltura, Francesco Lollobrigida dopo gli attacchi contro la diretta sul Tg1 in collegamento con la missione sulla Stazione spaziale.

Sono loro, "con i loro governi in attesa di ricevere ordini da Bruxelles, che ci hanno portato a questo, con migliaia di aziende chiuse e molte che ancora rischiano la stessa drammatica fine". Sono loro, "plaudenti ad ogni fallimento italiano e timidi di fronte ai nostri successi", scrive Lollobrigida.

"Hanno sputato sulla produzione che crea ricchezza e lavoro pensando di sostituirla con le logiche del sussidio, fino ad arrivare al reddito di cittadinanza. Chi vive del proprio lavoro e della propria impresa è libero. E di questa parola di cui si riempiono la bocca, libertà, non riconoscono il valore e il significato. Parlano e scrivono continuando a pensare che quel che dicono faccia divertire. Prendono in giro chiunque ami la Patria, in ogni sua declinazione".



