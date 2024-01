La sponda Ue, più progetti con il Global Gateway

L'ultima volta Ursula von der Leyen aveva accolto i leader africani al forum del Global Gateway con un'esortazione: "Andare avanti insieme". Ora l'invito è pronto a risuonare a Roma, nella cornice del vertice Ue-Africa, suggellando la sintonia con l'azione del governo di Giorgia Meloni e il nuovo Piano Mattei. La strategia di investimento italiana "si adatta bene", nelle parole di Bruxelles, "alla visione congiunta" dei leader europei e africani. E soprattutto al maxi-piano Ue da 300 miliardi di euro lanciato nel 2021 da Palazzo Berlaymont per sferrare la controffensiva a Pechino e alla sua via della Seta. Una sponda per Roma anche sulla migrazione - con l'auspicio di scoraggiare le partenze -, accompagnata dal memorandum siglato a luglio con la Tunisia che a breve potrebbe essere replicato con una nuova intesa con l'Egitto.

Il cambio di paradigma in Africa sancito nel piano green e tech del Global Gateway è racchiuso nei numeri: gli investimenti per il Continente africano - buona parte a fondo perduto - valgono in tutto circa 150 miliardi di euro, la metà della risorse a disposizione. E si muove su due direttrici: stabilizzare il sud del mondo e contrastare l'influenza dei giganti Cina e Russia. Negli ultimi due anni, le intese su energia, digitale e trasporti si sono succedute una dopo l'altra, con un lungo elenco di progetti - autostrade, ponti, cavi elettrici, impianti eolici e solari, scuole, linee ferroviarie: in Senegal, Burundi, Congo, Kenya, Rwanda, Namibia, Angola, Benin, Costa d'Avorio, Zambia, Tanzania. L'obiettivo dichiarato è riconquistare l'influenza internazionale portando in Africa i "valori europei" e dando risposta a problemi geopolitici, dalla sicurezza energetica ed economica alle catene di approvvigionamento, dei partner emergenti.

Alla fine dello scorso anno Bruxelles, chiamando a raccolta nel Team Europe i Paesi membri e il settore privato, aveva impegnato nel complesso - anche per i partner in America Latina e Asia - già quasi 70 miliardi di euro per un piano che si protrarrà almeno fino al 2027, ben oltre le Europee, al termine del ciclo di vita del bilancio pluriennale dell'Ue. E che, nella visione di Ursula von der Leyen - impegnata poco prima di Natale nell'inaugurazione di una fabbrica BioNTech in Ruanda per la produzione su larga scala di vaccini mRNA - dovrà essere portato avanti con decisione per dimostrare al mondo che l'Ue non è "interessata solo a estrarre risorse" dall'Africa, ma a elevarne la crescita investendo in "competenze per i lavoratori locali".

A dare sostegno alla strategia africana sull'asse Roma-Bruxelles ci sono poi le intese bilaterali sulla migrazione che l'Ue è da mesi impegnata a promuovere. Un nuovo memorandum con l'Egitto, sul modello dell'accordo siglato a luglio con il leader tunisino Kais Saied, è dato ormai in dirittura d'arrivo entro la fine di febbraio. E anche in questo caso l'intesa farà perno sulla migrazione puntando su energia e infrastrutture. Il Cairo - che a Roma è rappresentato dalla ministra della Cooperazione internazionale, Rania Al-Mashat - per l'Ue "può diventare non solo un fornitore affidabile di gas ma anche di energia rinnovabile". Un dossier destinato a tenere banco nelle prossime settimane. E a finire sul tavolo del summit Italia-Africa.

