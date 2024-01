Schlein, sit in alla Rai per difendere la libertà di stampa

"Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in davatni alla RAI per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull'informazione, per difendere la libertà di informazione". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, all'evento "L'Europa che vogliamo", a Cassino. "Penso che sia molto seria la questione della libertà di stampa e della difesa del servizio pubblico, che non può essere tele Meloni, questo non è chiaro alla premier. Ogni giorni assistiamo da parte del governo agli attacchi alla libertà di stampa. Gli eredi dell'editto bulgaro hanno già avviato la campagna di Bulgaria".

"Mi hanno segnalato un titolo di ieri della Tv pubblica - aggiunge la segretaria Dem - che diceva: 100 euro in più per gli anziani, si voterà l'8 e 9 giugno. Un titolo incredibile, propaganda. Ma con la propaganda, fatta nella forma più becera, sulla pelle degli anziani, non si va lontano. Vedendo come hanno ridotto l'informazione pubblica, viene da pensare che" Meloni "sia diventata la regina delle televendite come Vanna Marchi, creando l'inganno verso le persone anziane".



