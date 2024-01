Schlein, Mattarella ricorda i valori della Carta antifascista

"Le parole del presidente Mattarella hanno ricordato alcuni principi di condivisione a cui nessuno si può sottrarre, la Shoah come male assoluto, un orrore senza paragoni. La memoria deve servire per continuare a contrastare quella matrice di odio, il ricordo di quando questo Paese adottò nell'indifferenza le leggi razziali". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, rendendo omaggio a Cassino al monumento dedicato a Primo Levi e alle vittime della Shoah.

"È un passato da non dimenticare perché possa insegnarci anche qualcosa sull'impegno quotidiano per rinsaldare i valori della democrazia e della nostra Costituzione antifascista. Il presidente ha ribadito anche l'importanza di continuare a investire sulla cultura e sull'educazione a partire dalle scuole, affinché questa memoria diventi impegno quotidiano contro ogni forma di odio e discriminazione", aggiunge.



