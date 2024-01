"Caro Santi, mi congratulo di tutto cuore per la rielezione a presidente di Vox per i prossimi 4 anni". È l'esordio del videomessaggio della premier Giorgia Meloni, trasmesso all'assemblea nazionale straordinaria di Vox, che ha proclamato Santiago Abascal come leader fino al 2028.

Parlando in spagnolo, Meloni ha evidenziato che il congresso "è importante per il rilancio di Vox in vista delle prossime elezioni europee", un appuntamento "importante" al quale "dovremo essere preparati" per "il cambio di rotta che l'Europa aspetta da tempo".

"Viva Santiago, viva la libertà, viva Vox", ha concluso la presidente del Consiglio.

"Le sfide che ci aspettano richiedono la tua ferma e solida leadership, forza, coraggio, passione politica", ha segnalato Giorgia Meloni nel messaggio video all'assemblea di Vox. La presidente del Consiglio si è detta "sicura" che la rielezione di Abascal "sarà un momento importante per rilanciare Vox in vista delle prossime elezioni europee, un appuntamento molto importante che dovrà trovarci preparati per dare finalmente alla Ue il cambio di rotta che aspettiamo da tempo". Fratelli d'Italia con Vox fa parte del gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Erc) che secondo i sondaggi crescerà alle elezioni del 9 giugno e potrebbe ottenere un centinaio di eurodeputati, attestandosi come terza forza nell'Eurocamera.

Video Meloni a Vox: 'Alle Europee pronti per il cambio di rotta'

