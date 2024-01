Assessore Umbria, per ricordare ebrei i morti difendere i vivi

Per l'assessore della Regione Umbria Michele Fioroni "non possiamo ricordare gli ebrei morti se non sappiamo difendere quelli che vivono". Lo ha sottolineato in un video sui social nel quale compare anche la bandiera di Israele.

"Una nuova e strisciante ondata di antisemitismo - ha sottolineato Fioroni - si sta diffondendo in occidente nell'indifferenza collettiva. Non possiamo accettare che il conflitto sia terreno fertile per far attecchire di nuovo le radici dell'intolleranza. La storia ci ha insegnato che da questa nasce solo dolore e disperazione".

"Io sto con Israele, sto con il popolo ebraico, sto con quel popolo che diventò cenere e che oggi fa fiorire i deserti" ha concluso Fioroni.



