Sala, credo inevitabile il rinvio del corteo pro Palestina

Del possibile rinvio domani della manifestazione pro Palestina anche a Milano "ne ho parlato con il prefetto e mi ha detto che é allineato con il ministro Piantedosi e io non posso che accettare questa decisione. Per cui non voglio commentare ma credo che sia inevitabile a questo punto, quindi bene così". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un incontro con gli studenti a Palazzo Marino, sede del Comune, nell'ambito del Giorno della Memoria. "Domani - ha aggiunto Sala - sarà comunque una giornata delicata, quindi posso capire le ragioni del ministro".



