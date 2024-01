Via libera all'election day, nei piccoli comuni cambia il limite del mandato dei sindaci

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge per l'election day, che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno con possibilità di accorpare amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano anche i limiti per i mandati ai sindaci dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

Il consiglio dei ministri ha anche approvato in via definitiva il decreto legislativo sull'accertamento, che contiene tra l'altro anche il concordato preventivo biennale per le partite Iva.

All'ordine del giorno, tra l'altro, il disegno di legge sulla beneficienza. All'esame anche l'attuazione della delega a favore degli anziani. All'ordine del giorno anche un disegno di legge per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e un altro disegno di legge che modifica le disposizioni sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, con misure che potrebbero agevolare il dispiegamento di forze in vista della nuova missione europea nel Mar Rosso.

Calderoli: "La Lega vince una storica battaglia"

"Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto Elezioni, che non solo dispone l'abbinamento di amministrative ed europee nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno per favorire la massima partecipazione al voto ma soprattutto prevede la rimozione del limite al numero dei mandati per i sindaci dei Comuni fino a 5mila abitanti e la possibilità di un terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni entro 15 mila abitanti. E' il coronamento di un'altra storica battaglia della Lega, nell'interesse dei territori e dei cittadini". Lo rende noto il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine del Cdm odierno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA